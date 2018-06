Hospital veterinário terá campanha de vacinação antirrábica

Ação ocorrerá de 26 a 29 de junho, das 9 às 16 horas

O hospital veterinário público do Distrito Federal irá promover na próxima semana, uma campanha de vacinação antirrábica gratuita para animais da capital. A ação será de 26 a 29 de junho, das 9 às 16 horas e a unidade fica localizada no Parque Largo do Cortado, em Taguatinga.



Para ser vacinado, o animal precisa estar saudável e o dono deverá levar a carteira de vacinação do bicho, se houver. A raiva é causada pelo lyssavírus e ataca o sistema nervoso dos mamíferos — primeiramente, o sistema nervoso periférico e, na fase mais grave da doença, o central.



A transmissão se dá por meio da saliva e de secreções do animal infectado, principalmente por arranhadura ou mordedura. Para quem foi mordido, a orientação é lavar imediatamente o ferimento com água e sabão em barra, procurar o centro de saúde mais próximo e comunicar a situação por meio do Disque Saúde (160).



Em seres humanos, o tempo entre a infecção e o aparecimento da doença varia de 7 a 10 dias. Alguns dos sintomas são convulsão, febre baixa, perda de função muscular, excitabilidade, agitação e ansiedade.