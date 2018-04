Hospital veterinário gratuito é inaugurado no DF

Local será administrado por uma associação paulista que deverá ofertar diversos tratamentos

Depois de cinco anos de espera, o governo do Distrito Federal inaugura nesta quinta-feira (5) o primeiro hospital veterinário público da capital. Localizado no Parque do Cortado, em Taguatinga, a unidade será administrado pela Associação dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), de São

"Esta é uma reivindicação antiga que vai beneficiar a população, especialmente as famílias carentes, que não têm poder aquisitivo e não tinham para onde levar seus animais", afirmou o governador Rodrigo Rollemberg (PSB).



A expectativa é que o GDF invista cerca de R$ 1 milhão no primeiro ano, embora a Anclipeva esteja autorizada a captar recursos de outras fontes. No local serão ofertados os serviços de consultas, cirurgias, exames clínicos e internações. Tudo de forma gratuita para a comunidade.



Os atendimentos já começaram nesta quinta, porém em forma de transição. O serviço deverá começar a operar em sua totalidade a partir da próxima segunda-feira (9).



A previsão é que sejam atendidos inicialmente cerca de 30 a 50 animais por dia. A capacidade, porém, é de 400 atendimentos diários, que será alcançada conforme os trabalhos da entidade estejam totalmente consolidados.



Os trabalhos serão ofertados por ordem de chegada e com distribuição de senhas, das 08h às 17h. O funcionamento será de segunda a sexta-feira.