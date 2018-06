Hospital Veterinário do DF realizou 1,5 mil atendimentos gratuitos em dois meses

06.06.2018 15:16

Localizado em Taguatinga, unidade abre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Inaugurado em abril, o hospital veterinário gratuito do Distrito Federal já realizou mais de 1,5 mil atendimentos na capital. De acordo com a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), administradora do local, foram 1,4 mil consultas e 160 cirurgias.



Localizado no no Parque Largo do Cortado, em Taguatinga, o espaço abre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Segundo o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), as senhas são entregues das 8 às 10 horas, e o dono do animal precisa apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de residência em seu nome.



Com ala cirúrgica, cinco consultórios, enfermaria e salas separadas para internação de bichos com doenças infecciosas, o hospital recebe 50 animais por dia, além de emergências e retornos. De acordo com a Anclivepa, obedece-se à ordem de chegada, mas cães e gatos com quadro clínico mais grave têm prioridade.



O Hospital Veterinário Público tem 540 metros quadrados e foi construído pelo instituto com recursos de compensação ambiental. São oferecidos serviços gratuitos de clínica, cirurgias, exames laboratoriais e outros tratamentos em cães e gatos.