Hospital Veterinário agenda castrações com mais uma linha telefônica

O Hospital Veterinário do Recife (HVR), localizado no bairro do Cordeiro, inicia, nesta terça-feira (3), os agendamentos das castrações gratuitas de cachorros e gatos para o mês de julho, com mais uma opção de linha telefônica, para facilitar a marcação das cirurgias. A Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (Seda) disponibiliza cerca de 50 vagas por dia, nas manhãs de segunda a sexta-feira. Desde outubro de 2013, a Seda já realizou mais de 18 mil castrações de caninos e felinos, machos e fêmeas.





Na data agendada, os cachorros e gatos são avaliados pelos veterinários da Seda para saber se estão aptos a realizar a cirurgia. Eles precisam ter pelo menos seis meses e estar há 12 horas de jejum. As cadelas não podem estar no cio, gestantes ou amamentando. Os tutores precisam levar original e cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Depois da operação, os animais voltam para casa no mesmo dia.

Os moradores da cidade do Recife podem agendar a cirurgia pelos telefones 3355-8639 e 3355-9413, e agora também podem ligar para a nova linha 3446-9808, das 8h às 12h e das 14h às 17h, até a próxima quinta-feira (5).Quando todas as cerca de mil vagas disponibilizadas para o mês são preenchidas, suspende-se a marcação e o interessado deve voltar a ligar nos três primeiros dias úteis do mês seguinte. Através desse contato, os tutores são orientados sobre o pré-operatório e sobre a documentação que precisa ser levada no dia da cirurgia do animal.