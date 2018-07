Hospital vai conscientizar população sobre o câncer de cabeça e pescoço

O Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) vai participar da campanha Julho Verde, que conscientiza a população sobre o câncer de cabeça e pescoço. Afinal, na próxima sexta-feira (27), é celebrado o Dia Mundial de Conscientização e Combate à doença. Assim, na quinta (26), o hospital vai promover ações educativas, das 10h às 12h, na Praça da Liberdade.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que 41 mil novos casos ocorram por ano no Brasil, o que alerta para a necessidade e para a urgência das ações de combate a esta doença. O câncer de cabeça e pescoço inclui os tumores de de boca, laringe e demais sítios dessa região.

O evento vai contar com a participação da Coordenação de Atenção Comunitária e Voluntariado do HFB. Na ocasião, vão ocorrer rodas de conversas com a população, panfletagem e distribuição de material educativo, e uma apresentação musical do Grupo de Apoio ao Laringectomizado Total (GALT), composto por pacientes que fizeram a cirurgia de retirada da laringe e usam próteses fonatórias para o restabelecimento da fala.