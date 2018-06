Hospital Nardini limita atendimento no PS

A decisão cumpre uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que determinou a definição de um novo plano de trabalho para o COSAM (Complexo de Saúde de Mauá), com valores condizentes com a capacidade financeira do município, e um plano de pagamento para a dívida da Prefeitura com a FUABC.



"É importante destacar que o PS não será fechado e que não haverá prejuízos à assistência da população", informou a FUABC em nota.

A FUABC (Fundação do ABC) e a Prefeitura de Mauá definiram nesta quinta-feira (28) a restrição de atendimento no Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini.A partir do dia 2 de julho a unidade de saúde atenderá somente casos de urgência, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria e ortopedia. Para os demais casos a população deve procurar as UPAs da cidade.Conforme levantamento do Núcleo Interno de Regulação do hospital, 73% dos atendimentos no pronto-socorro do Nardini são classificados como não urgente ou pouco urgente. "O que significa que são casos passíveis de resolução na Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família, sem orientação para o eixo de urgência", afirmou a fundação.