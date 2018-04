Hospital da Vila Luzita fica para abril de 2019

O equipamento está credenciado como hospital de retaguarda. "Isso significa que é voltado para o atendimento de pessoas que precisam de um tempo maior de internação, sob cuidados especializados, perfil de atendimento mais utilizado pelos pacientes idosos", explicou o secretário de Saúde, Márcio Chaves.

O Hospital da Vila Luzita, em Santo André, recebeu mais uma data de previsão de entrega: abril de 2019. O anúncio foi feito neste domingo (15) quando a prefeitura assinou a ordem de serviço para retomada das obras. A construção do equipamento de saúde teve início em 2011, mas foi interrompida em 2014.De acordo com a administração, a obra contará com R$ 7,5 milhões, sendo R$ 6,9 milhões provenientes do governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, e R$ 600 mil de recursos investidos pela Prefeitura."O novo hospital contará com quatro pavimentos, 66 leitos e contemplará atendimento de hospital dia, farmácia, enfermagem, terapia ocupacional, UTI com nove leitos, serviço social, fonoaudiologia, fisioterapia, fisioterapia respiratória e acupuntura", informou a administração.