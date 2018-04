Hospital da Criança terá futuro definido pelo TJDF

Com a possibilidade de ter que fechar a unidade hospitalar, governo tentará derrubar os argumentos do MPDFT contra o Icipe

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) marcou para a próxima terça-feira (24), uma audiência para tratar do processo em que o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), organização social responsável pela gestão do Hospital da Criança de Brasília (HCB), foi condenado pela 7ª Vara da Fazenda Pública. Na ação movida pelo Ministério Público, a entidade foi condenada por improbidade administrativa.



A tentativa de conciliação se deu depois que a administração do local virou uma incerteza e o Governo do Distrito Federal e o Ministério Público começaram a rebater acusações. Participarão da sessão o MP, a Procuradoria-Geral do DF, os réus do processo e o Secretário de Saúde, Humberto Fonseca.



O Icipe já tinha entrado com um recurso contra a condenação da 7ª Vara De Fazenda, porém teve o primeiro pedido negado. Mesmo ainda cabendo novos recursos, a instituição chegou a afirmar que iria devolver a gestão do hospital para a secretaria de Saúde.



Na primeira ação ajuizada pelo Ministério Público, os promotores alegam que o Tribunal de Contas do DF (TCDF) "não julgou regular qualquer das prestações de contas" do instituto, que administra o Hospital da Criança. Contudo, o GDF rebateu: "O TCDF aprovou as prestações de contas do contrato de gestão questionado na ação de improbidade (...), que dizem respeito às prestações de contas de 2011, 2012 e 2013. As prestações de contas de 2014, 2015 e 2016 já têm parecer da Controladoria Geral do DF (CGDF), contendo sugestão de aprovação".



Já na segunda ação, o MPDFT alega que, na contratação, o Icipe não apresentou comprovação de capacidade técnica para gerir o hospital. Contra isso, o GDF rebateu dizendo que "causa estranheza o fato de o Icipe ter sido acusado por ausência de qualificação técnica quando nestes seis anos de gestão do Hospital da Criança conseguiu ser internacionalmente reconhecido pela sua excelência". concluiu.



O hospital é o único do DF que é considerado referência com 98% de aprovação.