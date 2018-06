Hospital da Criança recebe selo de qualidade nacional

Unidade pública gerida pelo Icipe passa a integrar a lista de 254 hospitais brasileiros com o título

O Hospital da Criança de Brasília recebeu nesta segunda-feira (25) o certificado de acreditação hospitalar, concedido pela Organização Nacional de Acreditação. Único da rede público a receber o título no Distrito Federal, o selo atesta a qualidade dos serviços prestados.



A unidade também passa a ser a única pediátrica do Centro-Oeste com a certificação, que diz respeito ainda à segurança do paciente. Com o reconhecimento, ela passa a integrar a lista de 254 hospitais brasileiros com o título, em um total de 6.099. Antes do Hospital da Criança, apenas redes privadas tinham o reconhecimento na capital.



O certificado é válido por dois anos e, para ser mantido, exigirá que o Hospital da Criança passe por visitas para verificar a evolução e a permanência na adequação dos quesitos que foram julgados.



O Hospital da Criança é uma unidade pública, administrada pelo Icipe — uma associação de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos — desde sua inauguração, há sete anos. A unidade já fez cerca de 3 milhões de atendimentos, com 99% de aprovação dos pacientes e 96% dos funcionários.