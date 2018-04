‘Hospital da Criança não pode ser fechado’, diz secretário

Ao Destak, o gestor da Saúde no DF, Humberto Fonseca, afirmou que governo tentará na Justiça reverter decisão

Uma condenação jurídica pode colocar fim no atendimento do Instituto de Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), que anunciou que vai deixar a administração do Hospital da Criança. O Icipe tomou a decisão de devolver a gestão do hospital depois de ter sido condenado na Justiça por improbidade administrativa. Agora o hospital, que é uma referência no atendimento infantil, corre o risco de parar.



"Vamos recorrer até o fim para manter o Icipe no Hospital da Criança. Uma unidade que tem 98% de aprovação da população não pode ser fechada simplesmente pelo interesse de outros. A secretaria de Saúde não tem nenhuma condição de assumir a administração direta desse hospital", afirmou o secretário Humberto Fonseca, ao Destak.



Para o secretário, apesar de o Ministério Público apontar inicialmente um contrato de R$93 milhões, e, depois passar para R$ 390 milhões, o Icipe teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Controladoria-Geral do DF.



"Não tem cabimento essa condenação. A decisão na Justiça foi um equívoco", diz Fonseca.

Na análise do governo, falta agilidade para administração hospitalar, especialmente devido às regras instituídas. "Muitas ações vão contra os novos modelos de administrar hospitais a qual estamos tentando apresentar. A administração direta é um modelo que não funciona. Isso acaba atrapalhando toda a máquina", afirmou o secretário.



Liminar

Após um mês de recursos, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) derrubou ontem a liminar que embargava a contratação de mais de 700 profissionais para o Instituto Hospital de Base. Agora com essa decisão, o secretário acredita que o novo modelo de gestão para o maior hospital do Distrito Federal irá funcionar.



"Espero que agora com a decisão em uma instância superior a gente consiga contratar os médicos e mostrar que o modelo instituto irá funcionar. Perdemos um mês brigando na Justiça para poder contratar e muitas vezes a saúde não consegue esperar esses trâmites legais", completou.



De acordo com o gestor, as contratações serão feitas ainda na próxima semana. A promessa é de reabrir 107 leitos na unidade.