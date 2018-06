Hospital Cardoso Fontes precisa de mais 400 profissionais da saúde

Inspeção do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) ao Hospital Federal Cardoso Fontes, verificou a falta de 400 profissionais de saúde na unidade.

A vistoria foi feita no último dia 13. O hospital, que fica em Jacarepaguá, carece de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem diz relatório apresentado na segunda-feira.

A falta de recursos humanos acabou por determinar o fechamento de 24 leitos. Ainda assim, a emergência está superlotada e há muitos pacientes internados no corredor (sendo que 19e estão acomodados em poltronas, macas e cadeiras rodas). Devido à falta de médicos, o setor oncológico parou de receber novos pacientes. Quem recebe o diagnótico, porém, inicia o tratamentopor meio de outras especialidades ou pela emergência, o que sobrecarrega o serviço.

"Todas as unidades estão com leitos reduzidos ou serviços interrompidos, por causa da falta de recursos humanos. A assistência à população está muito prejudicada e o Ministério da Saúde tem que cumprir com o combinado imediatamente. A situação é caótica", avalia o presidente do Cremerj, Nelson Nahon.

Na quarta-feira (20), Nahon e representantes do Sindicato dos Enfermeiros visitaram a nova emergência do Hospital Federal de Bonsucesso, que foi inaugurada em fevereiro deste ano e custou R$ 21 milhões aos cofres públicos. Eles constataram que as duas salas de triagem não estavam operando, or falta de profissionais e equipamentos. E, na emergência, havia pacientes internados no corredor.

O Ministério da Saúde informou que, até o final de agosto, todos os 3.592 profissionais de saúde e de apoio à assistência com contratação prevista para este ano tomarão posse.

Para o Hospital Federal de Bonsucesso, além das vagas a suprir, haverá reforço de efetivo de 250 profissionais. Destes, cerca de 140 serão alocados na nova emergência ampliada do hospital. Já o Hospital Federal Cardoso Fontes deve receber mais 72 profissionais destinados, majoritariamente, para a emergência da unidade.