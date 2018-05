Hospitais do DF recebem cargas de soro fisiológico

Falta do insumo causou suspensão das cirurgias eletiva na terça-feira

O fim da greve dos caminhoneiros já começou a refletir em melhoras no abastecimento de insumos da rede pública de saúde. Um lote com 39 mil frascos de soro fisiológico, vindos de Goiânia, foram entregues ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no início da noite de quarta-feira (30).



Outra carga de mesmo tamanho deve chegar à rede pública de saúde nesta sexta e, no sábado, um carregamento com 156 mil frascos do produto chegará a Brasília.



As entregas são um alívio para as unidades de saúde, que chegaram a suspender cirurgias eletivas pela falta do insumo. Em função da greve dos caminhoneiros, a empresa paulista que fornece o soro fisiológico não conseguia transportar o produto até o DF. A saída para manter os atendimentos foi remanejar os frascos de soro de uma unidade para a outra.



"Teremos, em poucos dias, um estoque suficiente para três a quatro meses de atendimento na rede pública", projeta o secretário-adjunto de Gestão em Saúde da Secretária de Saúde do DF, André Luis Soares Paixão.