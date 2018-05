Hospitais do DF já estão sem soro fisiológico

Caminhões com o insumo não têm chegado devido à greve dos caminhoneiros; GDF pretende usar avião da FAB para fazer o reabastecimento

O desabastecimento causado pela greve nacional dos caminhoneiros chegou aos hospitais do Distrito Federal. Depois de suspender cirurgias eletivas, outros procedimentos poderão ser suspensos pela falta de insumos.



O caso mais crítico é a falta do soro fisiológico - usado para cirurgias e tratamentos. De acordo com o secretário de Saúde, Humberto Fonseca, são usados 2,5 mil frascos deste produto por dia na rede de pública mas, até ontem, caminhões abastecidos de soro não chegavam ao DF.



"Estamos remanejando os frascos de soro de uma unidade para a outra para tentar manter os atendimentos, mas precisamos reestabelecer os estoques para não suspender os tratamentos", afirmou Fonseca.



De acordo com o chefe da pasta, a empresa que fornece o soro fisiológico para a rede fica no Estado de São Paulo, e a fabricante não estaria conseguindo colocar os caminhões na rua para transportar até o DF. "Recebemos o comunicado da fabricante e agora estamos trabalhando para viabilizar esta chegada até a capital", completou o secretário.



Para fazer com que o soro fisiológico chegue até o Distrito Federal, o governador Rodrigo

Rollemberg (PSB) afirmou que irá usar um avião das Força Aérea Brasileira (FAB) como meio de transporte. "Já solicitei que o exército brasileiro busque o produto na fábrica paulista e entregue no aeroporto de São paulo. De lá um avião da FAB irá trazer até o DF", explicou Rollemberg. No entanto, o chefe do Executivo não informou se este reabastecimento já aconteceria hoje.



Questionado se essa logística para trazer produtos ao DF iria ter algum gasto para o governo, o secretário de Saúde afirmou que conta com apoio do governo federal. "Por ser um momento de crise, o presidente autorizou que usássemos os aviões da FAB sem nenhum ônus aos cofres do GDF", afirmou Fonseca.



O secretário afirmou que outros produtos já estão com estoque em baixa. Entre eles, o óleo usado nas caldeiras dos hospitais e os balões de oxigênio.