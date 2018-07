Horas extras do Detran e DER vão custar até R$ 780 mil por mês

Nova lei distrital garante R$ 300 a mais no salário para cada 7 horas de serviço durante folga dos agentes

Uma nova lei distrital publicada ontem no Diário Oficial do Distrito Federal irá permitir que os agentes do Departamento de Trânsito (Detran) e do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) possam fazer horas extras durante o seus períodos de folga. O trabalho extra irá permitir que cada agente receba R$ 300 a mais em seus salários para cada sete horas de serviço.



De acordo com o normativo, o Detran poderá convocar, por mês até 1.750 agentes e o DER, 850. Por mês, se todas as cotas forem concedidas, o impacto gerado pelo benefício para os cofres públicos do DF será de R$ 780 mil: R$ 255 mil pelo DER-DF e R$ 525 mil pelo Detran.



O Detran alega que poderá arcar os custos com recursos próprios, como por exemplo, arrecadação de multas e taxas cobradas. Já o DER deve compensar o valor mediante convênio entre as autarquias Porém, para começar a valer, a medida ainda precisa ser regulamentada.



A justificativa dos órgãos para a implementação da bonificação, é de que faltam agentes nas ruas e no momento não seria possível contratar novos profissionais. Porém, a lei só pode ser aplicada após sua regulamentação, e há um prazo de 180 dias para isso.



Polícia Militar

O pagamento de horas extras já existe na Polícia Militar há cerca de dez anos. O policial pode trabalhar de 8 a 12 horas em dias de folga e, em troca, recebe um adicional de R$ 214 no salário.