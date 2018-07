Homicídios têm queda de 21% no primeiro semestre de 2018 em PE

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) voltaram a cair em junho de 2018 e, com isso, Pernambuco completou sete meses consecutivos de redução em relação aos mesmos períodos do ano anterior. Os dados foram diivulgados nesta sexta-feira (13) pela Secretaria de Defesa Social (SDS).





Em todo o mês de junho de 2018, 96 municípios pernambucanos mais o distrito de Fernando de Noronha não registraram nenhum CVLI e 63 tiveram redução em relação ao mesmo período de 2017. O CVLI zero também se verificou em dez datas do mês (dias 1,7,8,12,13,14,15,23,26 e 30) nas 61 cidades do Sertão cobertas pela Diretoria Integrada do Interior 2.



No Agreste, a Área Integrada de Segurança - 14 (sede em Caruaru) destacou-se e apresentou o menor acumulado mensal de assassinatos desde julho de 2013. Houve, no mês passado, 15 homicídios nessa área composta por 15 cidades – Agrestina, Altinho, Barra de Guabiraba, Bezerros, Bonito, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Ibirajuba, Jurema, Lagoa dos Gatos, Panelas, Riacho das Almas, Sairé e São Joaquim do Monte.



Todas as macrorregiões do Estado tiveram, no primeiro semestre deste ano, queda em relação ao mesmo período de 2017. Pela ordem da maior à menor redução nesse comparativo, elas estão assim dispostas: Agreste (-28,24%, caindo de 641 para 460), RMR (-17,64%, passando de 839 para 691), Zona da Mata (-16,96%, de 631 para 524) e Sertão (-11,38%, saindo de 334 para 296).



O Recife, na mesma metodologia de comparação, teve um declínio de 28,37% nos CVLIs. Foram 122 mortes a menos na capital pernambucana, contrapondo o primeiro semestre de 2018 (308 ocorrências) com os seis meses iniciais de 2017 (430).

Com 335 mortes, junho de 2018 recuou 12% no comparativo a junho de 2017 (379) e tornou-se o mês com menos ocorrências dessa natureza em uma série histórica de dois anos – foi superado apenas por junho de 2016, com 333 CVLIs. Considerando todo o primeiro semestre deste ano, houve 21% de declínio na análise com o mesmo período de 2017 (de 2.875 para 2.279 assassinatos)."Não comemoramos nada, até porque temos a confiança de que podemos chegar a patamares menores, uma vez que ainda estamos consolidando e ampliando a atuação de unidades recém-inauguradas pela Polícia Militar, a exemplo do 2º Biesp (Petrolina) e das companhias independentes da PM em Lajedo, Tamandaré e Araripina, além das novas delegacias de repressão ao narcotráfico e unidades regionais da Polícia Científica", analisou o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua.