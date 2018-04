Homens vítimas de agressão são encontrados em Del Castilho

Dois homens, vítimas de agressão e deixados no meio da rua, foram encontrados na noite de segunda (16), pelo Corpo de Bombeiros em Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. Um deles já estava morto, quando foi achado. O outro, muito ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Salgado Filho, no Méier. A 44ª DP (Inhaúma) investiga.O primeiro chamado ao Corpo de Bombeiros ocorreu às 22h39, quando um homem, que aparentava ter em torno de 30 anos, foi encontrado na avenida Dom Hélder Câmara, próximo do número 3.995, no trecho entre um templo religioso e um shopping, segundo informações do Corpo de Bombeiros ao G1. O corpo estava com marcas de agressões.O segundo chamado veio logo em seguida, às 22h44, quando outro homem, de 37 anos, foi achado, também na avenida Dom Hélder Câmara, desta vez na subida do viaduto Emílio Baungart. Ainda com vida, a vítima também estava com marcas de agressões e tinha os pés e as mãos amarradas a uma trave de madeira.