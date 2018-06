Homenagens marcam sepultamento de jovem atacado por tubarão

O enterro do jovem José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, que morreu após ser atacado por um tubarão, domingo (3), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi marcado por várias homenagens. Durante o cortejo, amigos do jovem acompanharam o caixão com pandeiros, berimbaus e outros objetos relacionados à capoeira, uma das paixões de José Ernesto.





O corpo do jovem foi velado na casa da família dele, no bairro do Santo Aleixo. Uma salva de palmas marcou o momento do sepultamento, no Cemitério da Saudade, no bairro de Vista Alegre, em Jaboatão. Amigos do jovem ainda levaram cartazes expressando o luto pela sua morte e coroas de flores em homenagem ao adolescente.Ernesto foi a 25ª vítima fatal de incidentes com tubarões, em Pernambuco, desde 1992, no início dos registros dos casos. Segundo os Bombeiros, ele estava em uma área funda, sinalizada por placas de alerta para ataques de tubarão, e um salva-vidas chamou sua atenção e o alertou, pedindo para que ele saísse do mar, mas o banhista ainda assim ele foi mordido na área da genitália e da perna esquerda.