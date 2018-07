Homem suspeito de estupro é encontrado morto em cela de delegacia

Suspeito estava detido desde a última sexta-feira (29) na 5ª DP e era acusado de estuprar duas crianças

Um homem foi encontrado morto dentro de uma cela da 5ª Delegacia de Polícia Civil, na região da Asa Norte, em Brasília. Ele era suspeito de ter estuprado duas crianças e, segundo a polícia, foi preso em flagrante na última sexta-feira (29).



Os agentes encontraram o corpo, na madrugada de sábado (30), mas a informação somente foi divulgada nesta quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, o local foi periciado logo depois que os agentes perceberam a morte e um inquérito foi instaurado para apurar as causas da morte.



De acordo com a corporação, o suspeito foi colocado na cela masculina, mas os agentes da 5ª DP tiveram que transferi-lo para outro local, porque detentos que estavam no mesmo recinto descobriram o crime cometido pelo suspeito e começaram a ameaçá-lo. O homem tinha 58 anos e trabalhava como mecânico.



Após as ameaças, o mecânico teria sido encaminhado para uma cela vazia e, de acordo com os policiais, permaneceu sozinho até ser encontrado enforcado com as próprias roupas. Os próprios agentes chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.