Homem morre em arrastão na Rodovia Presidente Dutra

Um homem de 33 anos morreu durante um arrastão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 164, na Pavuna, zona norte do Rio, neste domingo. A vítima estava dentro de um ônibus quando o veículo foi assaltado.Policiais rodoviários federais, que participam da Operação Égide, um reforço no patrulhamento nas rodoviais federais, conseguiram chegar ao local e prenderam três suspeitos de participarem dos roubos. Com eles, foram apreendidos celulares, relógios e um revólver calibre 38 com a numeração raspada, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).Ainda segundo a PRF, os suspeitos foram reconhecidos por passageiros do ônibus e pelo motorista. A Delegacia de Homicídios do Rio investiga o caso.