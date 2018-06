Homem morre em ação militar na zona oeste do Rio

Um homem morreu durante ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro, na comunidade do Barão, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Segundo informações do Comando Militar do Leste (CML), ele teria entrado em confronto com os militares do Exército quando tentava fugir para a Praça Seca, no mesmo bairro, na manhã desta quinta-feira (28)

Desde as primeiras horas da manhã, as forças armadas fazem uma ação conjunta com as polícias Civil e Militar na região de Costa Barros, na zona norte da cidade. Mas há grupos de militares em ação em outros pontos da cidade, como a região de Praça Seca, dando apoio a ação principal.

Cerca de 5,4 mil militares, além de 180 policiais civis e militares, participam da ação. Até as 11h30, seis pessoas haviam sido presa e dez carros roubados, recuperados. Também foram apreendidos carregadores de fuzil, drogas e uma carga roubada de bebidas importadas.