Homem morre afogado no Lago Paranoá, no DF

Acidente aconteceu no fim da tarde deste domingo (29), e a vítima foi encontrada a dois metros de profundidade

Um rapaz de 22 anos morreu afogado no Lago Paranoá na tarde deste domingo (29), no Distrito Federal. Os bombeiros foram acionados e, após buscas, localizaram o corpo de Gabriel Bispo Fagundes a 5 metros de distância da margem do local conhecido como "Árvore" e a 2 metros de profundidade.



Os militares tentaram reanimar a vítima por cerca de 30 minutos. Um helicóptero da corporação foi usado para ajudar no socorro, mas o rapaz não resistiu.



Testemunhas contaram que não sabiam do paradeiro de Gabriel. Eles teriam sentido falta dele depois de mais de duas horas de sumiço. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para fazer perícia no local e remover o corpo.