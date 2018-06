Homem mais procurado de Pernambuco é preso no Espírito Santo

Suspeito é apontado como responsável por uma chacina que deixou cinco mortos em São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul, em fevereiro

O criminoso mais procurado de Pernambuco foi preso no Espírito Santo, onde estava escondido há dois meses. Antônio Carlos da Silva, de 32 anos, conhecido como Buchudo, é apontado como responsável por uma chacina que deixou cinco mortos em São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul, em fevereiro. Sua captura tem grande importância para a Polícia Civil do Estado, que divulgou os detalhes da prisão nesta segunda-feira (18).



De acordo com o delegado Frederico Marcelo, responsável pelas investigações, Antônio Carlos teve participação, ao todo, em 10 assassinatos, entre os dias 26 de janeiro e 17 de fevereiro deste ano, todos motivados por disputas por tráfico de drogas. "Ele comandou a chacina com cinco mortes, um triplo homicídio e um duplo assassinato. Todas as vítimas eram pequenos traficantes de uma quadrilha rival", disse.



O delegado Frederico Marcelo informou ainda que a quadrilha de Antônio Carlos da Silva foi desarticulada durante as investigações. Ainda segundo o delegado, o suspeito foi preso em uma casa de classe média alta, na cidade de Serra, na última sexta-feira (15). Ele não resistiu à prisão. Os policiais chegaram ao local por meio de investigações e informações de inteligência. "Ele morava lá há dois meses e estava sozinho no momento da prisão", comentou.



Desde 2016, Buchudo era foragido do sistema penitenciário de Pernambuco, depois de escapar da penitenciária de segurança máxima Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ele também responde por outros sete mandados de prisão por assassinatos.