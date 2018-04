Homem finge ser mulher na web para obter imagens e vídeos íntimos

Ao menos 123 crianças e adolescentes foram vítimas de um assistente administrativo, de 27 anos, que se passava por mulher nas redes sociais para obter imagens e vídeos íntimos. Morador do bairro da Imbiribiera, zona sul do Recife, o homem foi preso na ultima quinta-feira (19) pela Policia Federal (PF), mas os detalhes do caso foram divulgados nesta segunda (23), para não atrapalhar o andamento das investigações.





A informação apontava que um suspeito estava utilizando vários perfis falsos no Facebook e através de conversas via Messenger aliciava menores para que eles produzissem e lhe enviassem material pornográfico infantil (em geral adolescentes do sexo masculino) e para isso o criminoso fingia ser uma mulher, pedindo fotos e vídeos de suas vítimas, passando a idéia de que, em momento posterior, "tal mulher" também os enviaria imagens "dela" nua em troca das deles com a promessa de fazer sexo com os adolescentes.



Após conseguir as fotos (nudes) dos adolescentes, o suspeito começava a chantagear as vítimas, ameaçando postar o material delitivo em sites de pornografia ou enviá-lo para pessoas conhecidas de seu vínculo de amizade, caso não fossem obedecidas as suas ordens. Segundo a PF, as investigações constataram que o objetivo do suspeito era também obrigar alguns adolescentes a registrar fotos e vídeos deles fazendo sexo com seus cachorros ou molestando seus irmãos menores.



No total, 123 vítimas no Brasil e no exterior chegaram a transmitir arquivos de imagem e/ou vídeo contendo material pornográfico para os cinco perfis falsos criados por ele. Em setembro de 2014, o mesmo suspeito já havia sido preso pela Polícia Civil praticando a mesma modalidade criminosa e extorquindo um adolescente a pagar R$ 500 reais para que não fosse divulgado os conteúdos pornográficos por ele adquirido.



No momento da prisão, o suspeito teve o seu celular apreendido e através de uma perícia preliminar onde ficou constatada a existência de inúmeras fotos e vídeos de pornografia infantil bem como registros do suspeito orientando os jovens a fazerem poses de situações eróticas e pornográficas, através de um aplicativo de gravação ao vivo.



Consta também registros feitos no celular de jovens em conteúdos pornográficos, três horas antes de sua prisão, demonstrando a prática diária de tais condutas criminosas. O assistente administrativo foi autuado em flagrante por produção, direção, registro, transmissão, publicação, divulgação e armazenamento de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.



Também está sendo analisado o crime de estupro virtual de vulnerável, que consiste em constranger menor de 14 anos mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ato libidinoso, cujas penas somadas ultrapassam os 20 anos de reclusão. Após audiência de custódia, ele teve a prisão preventiva decretada e foi conduzido ao Centro de Observação e Triagem (Cotel), no Grande Recife.



Em seu interrogatório o preso admitiu ter criado os perfis falsos para aliciar menores para que eles produzissem sob sua supervisão e lhe enviassem material contendo pornografia infantil deles mesmos.

O homem foi preso durante a operação Perro, deflagrada com o objetivo de combater a prática de produção e divulgação de imagens e vídeos contendo pornografia infantil na internet bem como o constrangimento de adolescentes mediante grave ameaça a praticar atos libidinosos com animais - bestialismo.A investigação teve origem a partir de informações oriundas do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos EUA e que foram repassadas para a Polícia Federal no Brasil através de relatórios que davam conta da existência de ocorrências relacionadas à difusão e armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil na internet.