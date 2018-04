Homem é preso e menor apreendido em perseguição em Laranjeiras

Houve troca de tiros após roubo de carro; policiais militares apreenderam um revólver calibre 32 e recuperaram o veículo

Um homem foi preso e um menor apreendido após perseguição em Laranjeiras, zona sul do Rio, nesta quarta (25). De acordo com a Polícia Militar, os detidos roubaram um carro na região. Na ação, foi apreendido um revólver calibre 32 e recuperado o veículo.



Segundo o comando do 2ºBPM (Botafogo), policiais militares do batalhão estavam em patrulhamento no bairro quando foram informados do crime. Após cerco tático na região, os agentes conseguiram deter os envolvidos. A ocorrência foi encaminhada para a 9ª DP (Catete).



Na última segunda (23), houve outra torca de tiros na região. O túnel Santa Bárbara foi fechado por conta da ocorrência. Um policial civil acabou ferido após tentativa de assalto no local.