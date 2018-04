Homem é preso com mais de 80 mil arquivos de pornografia infantil

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 26 anos com cerca de 80 mil arquivos de pornografia infantil nos dispositivos eletrônicos utilizados em seu quarto. Apesar de ter sido divulgada nesta quarta-feira (4), a prisão ocorreu no dia 27 de março, em um edifício no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.





Inicialmente o suspeito foi enquadrado no crime de armazenamento de conteúdo ilícito de pornografia infantil, mas pagou uma fiança de 20 salários mínimos, o equivalente a aproximadamente R$ 19 mil, e vai responder pelo crime em liberdade. Contudo, se for comprovado que ele compartilhou conteúdo com outras pessoas poderá ser preso novamente sem direito a fiança.

As investigações duraram cerca de seis meses. De acordo com a delegada Thaís Galba, responsável pelo caso, ao ser abordado pela polícia, o homem já sabia que estava sendo procurado. "Encontramos inúmeras abas abertas com arquivos contendo imagens de sexo explícito com bebês e crianças pequenas", detalhou a delegada.Durante o depoimento, o homem alegou sofrer de depressão, mas não há um laudo médico que comprove nenhum tipo de enfermidade, segundo a polícia. Ao todo, foram apreendidos dois computadores, três HDs externos, dois pen-drives e um aparelho celular com os arquivos ilícitos, adquiridos através da "deep web".