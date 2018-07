Homem é preso com camisa da polícia e arma de uso restrito

Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, ele foi encontrado na casa onde morava, na Zona Oeste do Recife

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem de 31 anos com uma pistola ponto 45 de uso restrito, além de 155 quilos de maconha, três automóveis de luxo, uma camisa da polícia e colete balístico. Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, ele foi encontrado na casa onde morava, no Barro, na Zona Oeste do Recife. O caso foi divulgado nesta terça-feira (24).



De acordo com a Polícia Civil, ele já tinha passagem pela polícia. Os policiais receberam um endereço de um possível ponto de atuação de uma organização criminosa especialista em roubo de veículos e assalto a instituições financeiras. Após aproximadamente 10 dias de campana, a prisão em flagrante aconteceu na última sexta-feira (20).



O suspeito foi autuado por autuação por tráfico de drogas, receptação de veículos e posse de arma de fogo de uso restrito. O acusado foi conduzido junto com os materiais apreendidos para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, em Afogados, Zona Oeste. A investigação deve continuar para que sejam identificados outros integrantes da organização criminosa.