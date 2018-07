Homem é preso após ficar ferido em tiroteio com a polícia

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (25), um suspeito de integrar uma organização criminosa no município de Ipojuca, região metropolitana do Recife (RMR). Um adolescente também foi apreendido durante a ação, que foi realizada após uma investigação da Delegacia de Ipojuca e da Delegacia Seccional do Cabo de Santo Agostinho.





Foram apreendidos na casa uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, 771 big bigs de maconha, cerca de 1,3kg de maconha prensada, 62 pedras de crack, além de equipamentos e materiais utilizados para o tráfico de drogas.

O homem, de 22 anos, foi preso por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e corrupção de menores. A ação começou quando policiais civis tiveram conhecimento da existência de diversos criminosos armados realizando o tráfico de drogas em uma residência no bairro de São Miguel.Ao realizar as buscas, os policias foram recebidos a tiros e revidaram.O adolescente foi apreendido no local e está à disposição da Justiça. Já o homem foi preso após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimento de arma de fogo.