Homem é preso ao confessar matar namorada em Nova Iguaçu

Estudante universitário de Medicina é o principal suspeito do assassinato de Patrícia Mitie Koike

O estudante universitário de Medicina Altamiro Lopes dos Santos tentou fugir, mas acabou preso em flagrante, na noite de segunda (9), e confessou a policiais militares ter espancado até a morte sua namorada, Patrícia Mitie Koike, encontrada no carro dele, um Nissan March, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Ele foi visto com Patrícia, que parecia bastante ferida e desacordada, perto de um posto de combustíveis, segundo denúncias de testemunhas. O 20º BPM (Mesquita) foi acionado, após pessoas desconfiarem da atitude de Altamiro, que é natural de Sorocaba (SP).



O suspeito tentou fugir, mas foi detido na altura da rua Doutor Barros Júnior, também em Nova Iguaçu. Inicialmente, ele alegou ter tentado socorrer Patrícia, mas depois confessou o crime. Disse que brigou com ela na casa onde moravam, no bairro da Luz, e que a agrediu.



Segundo policiais, Altamiro parecia desorientado no momento da prisão. Ele foi submetido a exame toxicológico, mas não foi constatada a presença de álcool e de drogas no organismo. Ele vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense assumiu o caso e investiga.



Ela chegou a ser levada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas já estava morte, segundo os médicos da unidade de saúde. Legistas apontaram que a briga ocorreu cerca de 24 horas antes, ou seja, possivelmente no domingo, e que o corpo havia sido lavado.



