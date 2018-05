Homem é encontrado morto em motel do Núcleo Bandeirante

Vítima tinha tinha 35 anos e era revisor de textos do jornal Correio Braziliense

Um homem de 35 anos foi encontrado morto em um motel do Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal, na tarde do último domingo (13). Identificado como Rubens Bonfim Leal, a vítima era revisor de textos do jornal "Correio Braziliense".



Rubens teria dado entrada no motel Paradise Vegas por volta das 07h05 da manhã do domingo, porém só foi encontrado morto pelos funcionários do local às 16h da tarde. Ele estava com um jovem que aparentava ter cerca de 20 anos. O suspeito fugiu e a vítima foi achada já sem vida no quarto.



Um dos irmãos da vítima disse ao "Correio Braziliense" que houve omissão da administração em relação ao resgate de Rubens – o gerente do local admitiu que uma camareira ouviu gritos de socorro antes das 8h30.



"Eles [o motel] não poderiam ter demorado tanto para saber o que estava acontecendo. Teriam de chamar a polícia", afirmou João Bonfim Neto, irmão mais velho de Rubens.



Investigação

Ao chegar ao quarto onde o revisor foi morto, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo perto da entrada do banheiro da suíte, com perfurações no pescoço. Os funcionários não ouviram tiros.

A 11ª Delegacia de Polícia, responsável pela região do Núcleo Bandeirante, investiga o caso.

O responsável pelo crime continuava foragido até a última atualização da reportagem. Segundo a Polícia Militar, ele tem "entre 20 e 22 anos" e conseguiu fugir do local do homicídio ao pular um muro, instantes depois de ter tentado deixar o motel com o carro da vítima.