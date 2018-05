Homem é baleado e morre após furar bloqueio do Exército

Um homem foi morto na noite do último sábado (13) após furar um bloqueio do Exército. Identificado como Diego Augusto Ferreira, de 25 anos, o motociclista foi atingido pelo disparo de um soldado.O Comando Militar Leste afirmou que o motociclista tentou furar um posto de bloqueio e controle do Exército, por volta das 20h30 de sábado, na área da Vila Militar, próximo à Transolímpica, e foi atingido por disparo de arma de fogo proferido por um soldado que atuava no posto. O CML declarou, ainda, que as circunstâncias estão sendo apuradas e as providências legais cabíveis serão tomadas.