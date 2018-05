Homem diz ter sido confundido com suspeito na morte de Marielle

Após o ocorrido, Tiago foi ao Fórum do Rio e, em seguida, à Corregedoria da Polícia Civil. Um homem identificado como "Tiago Macaco" foi apontado como responsável por avaliar a rotina de Marielle antes do assassinato da vereadora, de acordo com a testemunha revelada pelo jornal O Globo.

Um homem afirmou ter sido confundido com um dos suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O entregador Tiago do Nascimento disse à TV Globo que policiais invadiram seu imóvel e reviraram seus pertences. Tiago foi à Delegacia de Homicídios e chegou a ficar detido por 30 minutos."[Estava] tudo revirado, a gente não entendeu nada, estava tudo jogado no chão. Um primo disse que veio um policial de colete, com emblema da polícia, que entraram correndo procurando um tal de Thiago Macaco, que era o meu apelido antigo. Eles entraram na casa, reviraram gaveta... Até a bolsa da minha irmã estava aberta. Aí eu deduzi que era a polícia da DH. Então fui até a delegacia", disse.O entregador afirmou que foi levado para um cela e obrigado a ficar apenas de sunga. Ele disse, ainda, que ficou na cela por alguns minutos e depois foi liberado. O delegado teria pedido desculpas pelo engano.