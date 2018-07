Homem confessa ter praticado mais de 50 assaltados a ônibus

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem que confessa ter praticado mais de 50 assaltos a ônibus. Jailton Araújo da Silva, de 28 anos, que mora na comunidade do Caranguejo, no bairro de Sítio Novo, em Olinda, na região metropolitana do Recife (RMR), foi detido após ser aberto um mandado de prisão contra ele pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Olinda.





De acordo com as investigações, o rapaz já era conhecido no município pela prática criminosa. Ainda segundo a polícia, a maioria dos assaltos eram praticados aos ônibus que passavam pela avenida Luiz Correia de Brito, também em Olinda. Com uma extensa ficha criminal, Jailton foi preso na última sexta-feira (6), mas o caso foi divulgado apenas nesta segunda-feira (9).O delegado Gilmar Rodrigues, que coordenou a operação de captura, Jailton aparece na imagem do circuito de segurança de um coletivo, junto com um comparsa, identificado como Everton Diego Cavalcanti de Araújo, o "Júnior Bebê", de 30 anos, que está preso desde fevereiro deste ano. Com a divulgação do caso, o delegado espera que outras possíveis vítimas procurem a polícia para fazer novas denúncias.