Homem baleia cinco pessoas e morre após confronto com polícia

Durante um ataque de fúria, um homem atirou em cinco pessoas, e morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM), no centro do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife (RMR). Das cinco vítimas do atirador, uma também morreu. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (14), mas foi divulgado nesta terça-feira (15) pela PM.





O material apreendido, incluindo a carta e as armas, foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso, identificando a motivação do comportamento agressivo.

Policiais do 18º BPM foram acionados para uma ocorrência de tiroteio na rua da Matinha. Chegando ao local, o efetivo foi recebido a bala pelo agressor, que usava uma espingarda calibre 12 de dois canos e um revólver calibre 38. Os policiais acabaram reagindo e o suspeito, que não teve o nome revelado, foi atingido pelos disparos.O homem e quatro de suas vítimas, todas baleadas pelo suspeito durante um ataque de fúria, foram encaminhadas para o hospital, mas o atirador não resistiu aos ferimentos. Uma quinta vítima morreu no local.De volta ao local do crime, os policiais encontraram uma carta que seria de autoria do acusado, com conteúdo depressivo, relatando problemas familiares.