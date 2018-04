Holandês finge usar cadeira de rodas e é preso com haxixe em aeroporto

Um holandês de 55 anos que fingia precisar de cadeira de rodas foi preso com 5,9 quilos de haxixe no Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre, na zona sul da capital pernambucana. De acordo com a Polícia Federal (PF), Normam Theodor Canword saiu de Roterdã, na Holanda, e deveria entregar a droga em Salvador (BA). O flagrante foi feito com a ajuda da Receita Federal. A prisão ocorreu na madrugada de quinta-feira (18), durante uma inspeção de rotina no terminal de desembarque, mas só foi divulgada na manhã desta sexta-feira (20).





Os agentes federais desconfiaram de objetos retangulares na bagagem do estrangeiro. A mala passou pelo Raio-X da Receita federal e os técnicos recomendaram a investigação. Na bagagem, havia quatro tabletes de haxixe. Normam chegou ao Recife usando cadeira de rodas, alegando ter problemas de locomoção por causa de uma lesão no tornozelo. Depois, a PF descobriu que ele é capaz de andar normalmente e que estava simulando a dificuldade para tentar entrar no país de forma mais fácil. Com ele, a PF encontrou celular, cartão de embarque e 755 euros (equivalente a R$3.100). Em interrogatório, ele disse que receberia R$ 19 mil para transportar a droga, mas não deu mais detalhes sobre os acordos. Após o flagrante no aeroporto, o holandês seguiu para a sede da PF, no Centro do Recife. Lá, foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes e pode pegar penas que variam de 5 a 15 anos de prisão. Depois, ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, onde ficará à disposição da Justiça. Continuar a ler