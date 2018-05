HMA contabiliza alta de 10% no número de acidentes de trânsito

O hospital Miguel Arraes (HMA), localizado no município de Paulista e uma das unidades mais procuradas pelas vítimas de acidentes de trânsito ocorridos na área norte da região metropolitana do Recife (RMR), contabilizou um aumento de cerca de 10% no número de acidentes do ano passado para 2018.





De acordo com o diretor médico do HMA, Petrus Lima, os membros inferiores são atingidos em 46% dos acidentes, e em 77% dos casos ocorrem fraturas. "Isso significa um longo período de internação hospitalar e, consequentemente, de recuperação. Se todos os motoristas fossem responsáveis e seguissem as regras do trânsito, vários acidentes poderiam ser evitados e, dessa forma, haveria uma melhora da superlotação dos hospitais e uma enorme redução no número de pessoas mutiladas e mortas", esclarece.



Palestra

Para chamar atenção para o problema, o serviço social do HMA promove, nesta sexta-feira (18), uma palestra abordando a prevenção dos acidentes de trânsito. Dados epidemiológicos, a campanha Maio Amarelo e as consequências e tratamento das vítimas dos acidentes serão abordados na discussão, que começa às 9h, no auditório do hospital.

Referência em traumato-ortopedia, cirurgia geral e clínica médica, o Miguel Arraes recebeu, no período de janeiro a abril deste ano, 564 pacientes envolvidos em acidentes de trânsito. No mesmo período de 2017, foram 509 atendimentos relacionados ao trânsito. O que não mudou, entretanto, foi o perfil das vítimas: maioria do sexo masculino, e entre 20 e 39 anos.A motocicleta ainda é a principal vilã dos acidentes, com 407 (72,2%) atendimentos do total, com registro de condutores sem habilitação e sem equipamentos de proteção, a exemplo do capacete. De acordo com a unidade de saúde, esse alto índice de ocorrências envolvendo motociclistas resulta em quase 50% das internações envolvendo os acidentados no trânsito.