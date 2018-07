Hilda Hilst conquista a Flip

Paulista natural de Jaú, Hilda Hilst (1930-2004) - mitológica personagem envolta em uma aura de excentricidade muito mais pelo comportamento do que pela obra - é a homenageada oficial da Flip (Festa Literária de Paraty) que começou na quinta-feira (25) e segue até o domingo (29). É a consagração da autora que após a morte recebe os holofotes da classe literária e da mída.

Além de grande nome da literatura nacional, a autora viveu em Campinas a partir de 1965 e deu início à construção de um local inteiramente dedicado ao ofício da escrita. Batizada de Casa do Sol, o espaço focado em preservar a memória e acervo da dramaturga e poeta, atualmente é o Instituto Hilda Hilst, fundado em 2005.

Para o evento realizado no Rio de Janeiro, uma réplica da Casa do Sol foi construída na Praça da Matriz, em Paraty, pelo Instituto em parceria com a editora atual da escritora e uma produtora de cinema. No cenário, toda uma programação que revisita e discute a obra de Hilst se desdobrará ao longo do final de semana.



Trajetória

Hilda se formou em advocacia aos 22 anos. No entanto, dois anos antes, o livro de poesias com o qual estreou a carreira literária (Presságio - 1950) recebeu elogios de Cecília Meireles. Além da obra de linguagem inovadora voltada para temas como amor, sexo, morte, Deus, finitude e transcendência em mais de 40 títulos, a escritora foi selecionada para a Flip pelo comportamento transgressor e de vanguarda durante um século que ainda reprimia as mulheres.