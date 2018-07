Hemorio sorteia camisas oficiais de times cariocas

Os quatro grandes times da cidade se uniram para incentivar a doação de sangue. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco doaram uma camisa oficial que vai ser sorteada entre os candidatos à doação de sangue que comparecerem ao hemocentro nas datas pré-determinadas.

Neste segundo mês da campanha "Copa do Mundo no Hemorio", as blusas do Fluminense e do Vasco vão ser sorteadas nos dias 5 e 13, respectivamente. A ação visa atrair mais doadores durantes este período. Antes da Copa, a estimativa era de queda de cerca de 10% no total das doações durante o torneio. Porém, as doações nos dias 17 e 10 de junho mostraram que a diminução está sendo bem maior, de cerca de 50%.

Ao fazer seu cadastro na recepção nos dias de sorteio, o candidato recebe um cupom que deve ser preenchido com seus dados pessoais e depositado pessoalmente na urna no salão de doação. O sorteio é realizado no fim do dia, depois das 18h, no próprio local e será transmitido ao vivo no Instagram do Hemorio.