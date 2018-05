Helicóptero cai no mar da Barra; um morreu e três ficaram feridos

o mar na manhã desta quarta (9), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O acidente ocorreu na altura do Posto 4. O piloto da aeronave chegou a ser resgatado, mas não resistiu. Equipes de mergulhadores do GBS (Grupamento de Buscas e Salvamento) e agentes do Salvamento Marítimo conseguiram retirar três vítimas, que foram levadas para a areia com vida e, posteriormente, socorridas no hospital Lourenço Jorge, também na Barra.

Lanchas do Grupamento Marítimo de Salvamento e um helicóptero dão suporte à ação. A aeronave caiu a cerca de 200 metros da praia, antes da arrebentação e não chegou a afundar. Bombeiros estão trabalhando para evitar o afundamento.



A aeronave está de cabeça para baixo, boiando no mar. O helicóptero tinha decolado de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes e seguia para Cabo Frio, na Região dos Lagos.



@LeiSecaRJ @RadarCostaVerde@TransitoRioRJ @InformacoesRj13@Guadalupe_News @silvanaramiro @transitorj

Um helicóptero Caiu no Mar altura do Posto 4 da Praia da Barra da Tijuca.#RJTV1#RJTV pic.twitter.com/8jkuM9FG6R — radardabrasil (@radardabrasil) 9 de maio de 2018



Mais informações em instantes

Em entrevista ao "RJ TV", o coronel do Corpo de Bombeiros Marcelo Leite afirmou que as outras três vítimas não tiveram ferimentos graves. O comandante também afirmou que os bombeiros estão evitando o afundamento do helicóptero para que a perícia seja feita."Estamos mantendo o helicóptero o mais perto possível da lâmina d'água. Estamos tentando melhorar a flutuabilidade desse helicóptero", disse.