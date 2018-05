Guardas municipais interditam avenidas do Recife em protesto

Um grupo de guardas municipais do Recife realizou protesto na tarde desta segunda-feira (14), e interrompeu o trânsito no cruzamento entre as avenidas Norte e a Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, no Centro. Pela manhã, os servidores realizaram um ato em frente à sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, no Bairro do Recife.

Eles reivindicam a revisão do Plano de Cargos e Carreiras e a utilização de armas de fogo por servidores que atuam na área de segurança. O protesto durou cerca de duas horas e meia, sendo finalizado por volta das 16h.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife explicou que "a categoria recebeu, a partir de 2013, o maior conjunto de investimentos de sua história", com o reajuste do salário-base, que subiu de R$ 757,35, em 2012, para R$ 1.251,33, o equivalente a um aumento de 61%.

Sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, a prefeitura afirmou que, após a sanção em 2013, 127 subinspetores passaram ao posto de inspetor e 450 guardas foram promovidos ao cargo de subinspetor. "A primeira revisão do PCCV foi concluída e remetida à Câmara de Vereadores representando ganhos reais para a tropa com a diminuição do número de níveis salariais de 31 para 20 e aumentos maiores nas progressões que vão de 4 a 5,7%, para os graduados", traz a nota.