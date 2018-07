Guarda Municipal prende foragido no Maracanã

Guardas municipais do Grupamento de Motociclistas (GGM) prenderam um foragido do sistema prisional, suspeito de roubar a bicicleta e a mochila de um homem perto do Maracanã, na zona norte da cidade.

Haroldo Soares Júnior, 37 anos, teria usado réplicas de arma de fogo e granada, além de uma faca para realizar o roubo. Os agentes que faziam a patrulha no local foram acionados pela vítima.

Os guardas seguiram de moto o suspeito que fugia de bicicleta em direção à Quinta da Boa Vista. Ao abandonar a bicicleta, ele pulou da passarela próxima ao Museu do índio e caiu na linha férrea, uma altura de cerca de 12 metros.