Guarda Municipal do Recife recebe 149 novos agentes

A Guarda Municipal do Recife (GMR) ganhou o reforço de 149 novos servidores que tomaram posse nesta quinta-feira (31), no Centro de Formação de Professores Paulo Freire, zona oeste da cidade. A terceira turma formada pelo concurso público da Guarda Municipal vai reforçar a segurança de parques e equipamentos públicos municipais. Com a nomeação o efetivo da Guarda Municipal do Recife passa para 1806 agentes.





"Outros 150 concursados estão em formação e até 2020 teremos mais do que dobrado a quantidade de agentes de segurança municipal do Recife", disse o secretário de Segurança Urbana, Murilo Cavalcanti. Os 149 agentes já começarão as suas atividades nesta sexta (1). O segundo grupo, com 150 guardas, já está em formação e deverá tomar posse ainda no fim deste ano.