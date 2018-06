Guarda Ambiental de São Bernardo emitiu R$ 450 mil em multas

Um dos focos de atuação é a fiscalização à caça e a pesca ilegal

A Guarda Civil Ambiental de São Bernardo emitiu nos últimos quatro meses R$ 450 mil em multas por crimes ambientais. Um dos principais alvos são a caça e pesca ilegal, na região do pós-Balsa, às margens da Represa Billings.



De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, neste ano foram apreendidas 148 tarrafas e redes irregulares, nove embarcações e três armas, em situações de flagra de pesca e caça.



"A tarrafa e rede somente são permitidas para pescadores com licença por toda a região. Já a caça, é totalmente proibida", informou a administração em nota.



Neste mês, os guardas flagraram às margens da Represa Billings, uma extração proibida de palmito juçara. No local, foi encontrado cerca de 500 pedaços.