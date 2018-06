Grupo que roubou celulares na parada gay de SP é preso no DF

Os seis suspeitos de roubarem mais 40 celulares no evento paulista foram detidos quando desembarcaram na capital federal

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu seis pessoas acusadas de realizarem um grande arrastão durante a realização da Parada LGBT de São Paulo no último domingo (3). De acordo com as investigações, o grupo seria especializado em roubar celulares em grandes eventos pelo país.



Os suspeitos foram presos na manhã desta terça-feira (5) quando desembarcaram na Rodoviária Interestadual de Brasília. Do grupo, duas eram mulheres.



Ao abordar o grupo, a Polícia Civil encontrou 43 celulares de marcas e modelos diferentes. Todos os aparelhos estavam escondidos em malas e mochilas e foram levados de pessoas que participaram da parada paulista, que reuniu 3 milhões de pessoas.



De acordo com os investigadores, os suspeitos buscavam se infiltrar nos eventos para cometer os crimes. Em posse deles, havia uma bandeira LGBT, usada para "se camuflar" durante a parada.



"Eles frequentavam os eventos, se disfarçando como cidadão de bem, aguardando uma oportunidade para fazer as subtrações", afirmou o chefe da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos (DRF), Roney Matsui.



De acordo com o delegado, os seis deverão responder pelo crime de receptação e associação criminosa, com pena de até 12 anos de prisão. O grupo não foi enquadrado ainda por roubo ou furto porque não houve flagrante. Agora, a polícia vai buscar rastrear os donos dos celulares para devolvê-los.