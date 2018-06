Grupo que matou homem no Méier teria praticado outros roubos momentos antes

pelo menos cinco vezes, na frente da esposa e do filho pequeno, quando entrava no edifício onde morava, na rua Paulo Silva Araújo, será enterrado nesta segunda (4), às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Augusto era morador do local há quatro anos e, segundo vizinhos relataram ao "O Dia", teria sido assaltado duas vezes na região, só nos últimos seis meses. Ele ainda chegou a ser levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas morreu na madrugada de domingo (3).



Câmeras de segurança flagraram o momento exato do crime e podem ajudar a Delegacia de Homicídios a identificar os criminosos. Ao abrir o portão, um dos bandidos também entrou no prédio e tentou roubar o contador. Os demais aguardaram no carro. Na parede do prédio, ainda é possível ver marcas de tiros.

O grupo de criminosos que assaltou e matou o contador Augusto Cezar Silva Andrade, de 37 anos, na noite de sábado (2), na entrada do condomínio onde ele morava, no Méier, teria praticado pelo menos mais três roubos na mesma noite, de acordo com as investigações. O veículo usado pelos bandidos, um Honda HRV, já foi identificado pela polícia e havia inclusive sido roubado momentos antes do assassinato.O corpo da vítima, baleada