Grupo que furtou celulares na Parada LGBT de SP volta a ser alvo da Polícia Civil

De acordo com as investigações, o grupo teria agido em diversos eventos pelo país

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre nesta quinta-feira (7) dez mandados de prisão contra mais integrantes do grupo apontado como especialista em furtos de celulares em grandes eventos pelo país. A mais recente ação teria acontecido no último domingo (3), durante a Parada LGBT de São Paulo.



De acordo com as investigações, os suspeitos se organizaram ao ponto de planejar viagens só com o intuito de colocar os crimes em prática. Dois dos alvos já estavam presos em flagrante desde segunda-feira (4), assim que chegaram da Parada LGBT.



Os mandados agora são de prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado e são cumpridos em Ceilândia e no Recanto das Emas. Também foram autorizadas buscas nas casas dos suspeitos.



"A investigação demonstra que os autores se reúnem para planejar os ilícitos, analisando e escolhendo os eventos que poderão lhes trazer mais lucro, inclusive avaliando se a segurança poderia colocar dificuldade à ação delitiva", relata o delegado da Polícia Civil, Marco Aurélio Vergílio de Souza. De acordo com a corporação, as investigações duraram seis meses.



Segundo o delegado, o grupo se planeja com antecedência aos eventos, compravam passagens aéreas, de ônibus e até "empregavam" dois motoristas de aplicativo para fazer as corridas em qualquer cidade, em troca de aparelhos furtados.



A polícia atribui ao grupo o furto e a tentativa de revenda de pelo menos 90 celulares. Além da parada gay, os criminosos também teriam agido em festivais de música sertaneja em Belo Horizonte (MG) e São José do Rio Preto (SP).