Protesto, promovido pelo MTST nesta terça-feira (7), faz parte de agenda de mobilização por moradia popular

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem teto (MTST) voltaram a fechar mais uma via na Zona Sul do Recife, nesta terça-feira (7). Desta vez, o bloqueio aconteceu em um trecho da avenida Domingos Ferreira, próximo ao Empresarial Karla Patrícia, no Pina. Eles atearam fogo em pneus, impedido a passagem dos veículos.



O ato faz parte da jornada de lutas pela moradia que acontece esta semana. Em nota divulgada nas redes sociais, o MTST pede uma solução para os moradores das palafitas do Pina e da ocupação Sítio dos Pescadores, localizada na comunidade do Bode. A organização alega que é urgente a apresentação de uma saída habitacional para cerca de 80 famílias.



O Bode é uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). Por isso, o MTST alega que deveria servir a políticas pública de moradia e regularização fundiária, no entanto, vem sendo negligenciada. Até o final desta semana, o MTST anunciou que fará outras manifestações na cidade para chamar a atenção sobre ausência de políticas públicas para a moradia no Recife.



Na última segunda (6), o protesto aconteceu na Rua Ernesto de Paula Santos, em Boa Viagem, também na Zona Sul do Recife. Eles protestaram contra a reintegração de posse dos moradores da comunidade do Pocotó, que enfrenta um processo de despejo contra as 42 famílias. Segudo o movimento, não há propostas alternativa para os moradores da Pocotó.