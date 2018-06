Prefeito sofre pedido de impeachment e sofreu quebra de sigilo bancário

Grupos de moradores contrários ao prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), protestaram ontem na Câmara Municipal.



Os manifestantes cobraram um posicionamento dos vereadores após o Legislativo receber um pedido de impeachment contra o prefeito, e a Promotoria da cidade divulgar que Auricchio sofreu quebra do sigilo fiscal e bancário.



A medida faz parte investigação sobre as suspeitas de irregularidade em doações realizadas na campanha de 2016 à chapa tucana de São Caetano.



O pedido foi feito pelo promotor eleitoral do município Newton José de Oliveira Dantas. Porém, não foram informados detalhes, porque os dados são considerados como sigilosos e o caso segue em segredo de Justiça desde dezembro de 2016, quando a investigação começou.



A investigação também prevê ouvir testemunhas, entre elas familiares de Ana Maria Comparini Silva, uma aposentada moradora de Jundiaí que morreu neste ano, e doou R$ 293 mil para a campanha de Auricchio.



Na semana passada o Psol de São Caetano também entrou com pedido de impeachment contra o prefeito. O pedido está tramitando no Legislativo.



A Câmara Municipal disse que não vai se manifestar sobre as manifestações.



Os advogados de defesa de Auricchio emitiram nota dizendo que esta é uma opinião do MP e que ainda precisa de apreciação pelo Tribunal Regional Eleitoral.



"O prefeito está à disposição da Justiça Eleitoral para prestar todos os esclarecimentos necessários", informaram.