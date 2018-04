Grupo insiste pelo fim da taxa de lixo em São Caetano

Posicionamento se mantém, mesmo após decisão da Justiça que proíbe que ela seja cobrada na conta de água

O grupo de moradores de São Caetano insiste na busca pela extinção da taxa de lixo municipal. A decisão se manteve mesmo após a Justiça proibir que a cobrança seja feita na conta de água da cidade, como passou a acontecer neste ano.



Para os munícipes, a medida tomada pela juíza Ana Lucia Fusaro, da 2ª Vara Cível de São Caetano, demostra que "estão no caminho certo" e que "juridicamente há erros nessa taxa", afirmou Diego Xus, um dos membros do grupo.



Os moradores protocolaram na Câmara de São Caetano no início deste mês um projeto de lei de iniciativa popular que prevê a extinção da taxa do lixo na cidade.



A Lei Orgânica do Município estabelece que os projetos de lei de iniciativa popular têm preferência na tramitação e que o prazo para a votação "não poderá exceder a dois meses".



Até 2016, a taxa do lixo era cobrada no carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), mas passou a ser cobrada na conta de água em janeiro deste ano, quando a Câmara Municipal aprovou a alteração da denominação da autarquia Dae (Departamento de Água e Esgoto) para Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).