Grupo faz protesto por moradia popular no Recife

Um grupo de integrantes do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM) realizou, nesta terça-feira (31), uma mobilização no centro do Recife. O grupo reivindica a disponibilização de áreas públicas para a construção de casas do Minha Casa, Minha Vida e a avaliação dos critérios de financiamento dos imóveis com a Caixa Econômica Federal.





De acordo com um dos representantes do evento, havia cerca de mil pessoas de 10 comunidades do Grande Recife participaram do ato que encerrou na Câmara do Recife, no Centro da cidade. A Polícia Militar não divulga estimativas de participantes de movimentos de rua. O grupo chegou a fechar o trânsito em frente à Câmara durante cerca de 30 minutos e depois o cruzamento da Rua do Hospício com a Avenida Conde da Boa Vista.