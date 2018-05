Grupo de caminhoneiros protesta na Esplanada dos Ministérios

Manifestantes pedem o fim dos impostos que incidem sobre o Diesel

Um grupo de motoristas de guincho protestou neste domingo (27) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, pelo fim dos impostos que incidem sobre o diesel, entre eles o PIS/Cofins. Mais de 20 caminhões e outros veículos de apoio fazem uma carreata em volta do Congresso Nacional.



Segundo um dos mobilizadores do movimento, a manifestação não ocorre somente em defesa dos caminhoneiros que paralisaram as atividades há sete dias, mas por toda a sociedade. "É uma mobilização para baixar os impostos, porque agora a luta não é mais pelos caminhoneiros, é pela nação mesmo. A gente está agora representando a população", afirmou o guincheiro Tiago Félix.



Félix destacou que os manifestantes são autônomos e que o movimento não é ligado a nenhuma entidade do setor de transporte nem a partido político.



Com informações Agência Brasil